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Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor

Ortaca’da düzenlenmesi planlanan 24.

Ortaca'da düzenlenmesi planlanan 24. Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nin programı açıklandı.


Ortaca'da 9-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 24. Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi ile Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile başlayacak.


Bu yıl 24. kez kutlanacak festival programında Dalyan Çevre Gönüllüleri Grubu ile çevre temizliği, ödüllü bisiklet turu, festival anısına ağaç dikimi, satranç turnuvası da yer alıyor. Festival programında hafta boyunca, OFAD ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin, Coşku, Başaran ve Güzelyurt özel eğitim okullarının gösteri düzenleyeceği, Ortaca Belediyesi Türk Sanat Müziği grubunun müzik dinletisi sunacağı bildirildi.


Ayrıca tuhafiye pazar yerinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği konserlerinin yanı Coşkun Sabah, Emre Kaya, Gece Yolcuları, Koliva, Ali Kınık ve Burcu Güneş'in konser vereceği açıklandı. Çeyrek asırlık festival geleneğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca ve tüm bölge halkını 24. Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'ne davet etti.

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