Ortaca Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı

İzmir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde kurulan Ortaca standı yoğun ilgi gördü.

Stantta ziyaretçilere bölge hakkında tanıtıcı broşürler dağıtılırken, Ortaca narı ve limonu ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) ve TÜRSAB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bu yıl 38 ülke ile 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı yer aldı. Partner ülke Makedonya, partner il Diyarbakır'ın yer aldığı fuarda 3 gün boyunca sektörün bileşenleri bir araya geldi.

Ortaca Belediyesi tanıtıma düzenlediği açılış kokteyli ile başladı. Fuarın ilk günü olmasına karşın, ziyaretçiler Ortaca ve Dalaman stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

Yıl içerisinde bölgeyi tanıtmak amacıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Belediyesi ile birlikte açtıkları stantlara ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.