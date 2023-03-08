Ortaca Ünal Daka Çocuk parkında iyileştirme çalışması

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünal Daka Çocuk Parkı çevre iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Ekipler park içinde yenileme çalışmasının yanında çocukların oyun oynamalarına imkan tanıyacak yeni aparatların parka yerleştirilmesi bekleniyor. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortacalı vatandaşların özellikle yaz aylarında çocukları ile zamanlarını geçirebilecekleri alanlarda iyileştirme çalışması başlattıklarını belirterek, “Çocuklarımızın daha güvenli ve rahat zaman geçirebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.