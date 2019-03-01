Ortaca ve Dalaman'da futsal müsabakaları başladı

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde okul sporları kapsamında düzenlenen futsal müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Genç Erkekler ve Kızlar Futsal Grup müsabakaları Ortaca ve Dalaman spor salonlarında yapılıyor.

Kız ve erkek kategorilerinde toplam 23 takım müsabakalara katıldı. 3 grupta oynan karşılaşmalar sonunda gruplarında birinciliği elde eden takımlar Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Bölgede sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen; “Her iki ilçemizde de okul sporları faaliyet programında yer alan kızlar ve erkekler futsal müsabakalarımız var. Dalaman'da erkek, Ortaca'da ise kız takımlarımızı ağırlıyoruz. 12 ilden takımlar katıldı. Teknik toplantının ardından müsabakalarımız başladı. Müsabakalar 3'er grupta yapılıyor. Her grubun birincisi Türkiye Yarı Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.” dedi.

Sözgen, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile gelen takımları bölgede gezebilecekleri yerler konusunda bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Müsabakalar 3 Mart'ta sona erecek.