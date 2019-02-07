Ortaca Ziraat Odası'nda Salim Çöllü güven tazeledi

Ortaca Ziraat Odası'nın genel kurul toplantısı gerçekleşti ve Oda Başkanı Salim Çöllü güven tazeledi.

Ortaca Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula çevre ilçelerin oda başkanları ve üyeler katıldı.

Ziraat Odası Başkanlık seçimi İlçe Seçim Kurulu tarafından yapıldı. Seçimde mevcut başkan Salim Çöllü yeniden güven tazeledi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Çöllü, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek; “Daha etkili hizmetler yapabilmek adına tekrar görev aldık. Tüm gayretimiz çiftçimizin haklarını daha yüksek sesle savunmak olacak. Hayırlı olsun.” dedi.