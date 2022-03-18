Ortaca'da 18 Mart Şehitleri Anma töreni

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107.yıldönümü programı, Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti.

Tören çelenklerin Atatürk Anıtına bırakılması ile başladı, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Ahmet Emre İnal, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, kurum müdür ve temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Törenin ardından ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek, Şehit Ünal Daka'nın mezarına çiçek bırakıp, dua edildi. 18 Mart programı gerçekleşen oratoryo, şiir, koro ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.