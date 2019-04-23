Ortaca'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Ortaca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen törenle kutlandı. Okul öğrencilerinin gösterileri, büyük ilgi gördü.

Ortaca Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Ortaca'da, Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yerbelen Mahallesi'nde bulunan Ortaca Bahçeşehir Koleji Kampüsü'ndeki program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmaları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları, step gösterisi ve okul korusu müzik dinletisi ilgiyle izlendi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türk Milleti'nin yeniden doğuşunun başladığı ve millet egemenliğinin tek hakim güç olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. Yıl dönümüne ulaşmanın ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, kutlama programında yaptığı konuşmada, ulusal egemenliğin önemine dikkat çekerek, çocukların bayramını tebrik etti.

Programa, Kaymakam Oktay Erdoğan, Garnizon Komutan Vekili Deniz Yarbay Mehmet Akkoyun, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile vatandaşlar katıldı.