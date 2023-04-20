Ortaca'da 23 Nisan şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde çocuklara yönelik şenlik düzenlenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde çocuklara yönelik şenlik düzenlenecek.
Ortaca Belediyesi 23 Nisan 2'nci Çocuk Şenliği etkinliği çerçevesinde 3 Nisan 2023 Pazar günü çocuklara yönelik yönelik sihirbaz, animasyon ekibi, güncel çizgi film karakterleri, sahne oyunları, yüz boyama etkinlikleri, pamuk şeker dağıtımı, palyaço, patlamış mısır dağıtımı, 6 adet oyun parkuru, çubuklu balon dağıtımı ve çocuk diskosu gösterileri yer alacak.