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Ortaca'da 29 Ekim coşkusu erken başladı

Türkiye Cumhuriyet’inin 99’uncu yıldönümü nedeniyle Ortaca ilçesinde öğrencilerin kortej yürüyüşü sonrası Ortaca Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyet'inin 99'uncu yıldönümü nedeniyle Ortaca ilçesinde öğrencilerin kortej yürüyüşü sonrası Ortaca Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı.


Ortaca 70'inci Yıl Anaokulu öğretmenleri Serpil Kaçan, Gülcan Akkuş ve öğrencilerinin düzenlediği kortej yürüyüşü ve Atatürk büstü önünde saygı duruşu sonrası şiirler okundu. Ortaca Belediyesi hizmet binası önüne gelen öğrencilere burada Belediye Başkan Yardımcıları Ferruh Atabey, Ersan Karakuyu, Zabıta Müdürü Murat Akçakaya ve zabıta amir iMuammer Kaçan Türk Bayrağı dağıtımı yaptı.

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