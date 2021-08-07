Ortaca'da 610 gram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan operasyonda 610 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı ve fiziki takip sonucu ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yabancı uyruklu 27 yaşındaki A.A.'nın üzerinde yapılan aramada, 2 adet bez torbada sıkıştırılmış plaka şeklinde toplam daralı ağırlığı 405,4 gram reçine esrar ile daralı ağırlığı 1,8 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın sorgusunda bu uyuşturucuları yabancı uyruklu 28 yaşındaki B.E.A.'nin Ortaca'ya getirdiği, kendisinden ele geçirilen reçine esrarı da B.E.A.'nın kardeşi olan 18 yaşındaki S.A.A.'dan aldığını itiraf etti. Ekipler S.A.A. ile B.E.A.'yı göz altına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada B.E.A.'ya ait olduğu öğrenilen bez torbaya sıkıştırılmış plaka şeklinde daralı ağırlığı 202,5 gram olan reçine esrar ele geçirildi. Operasyonda 609,8 gram reçine esrar ele geçirilmiş oldu. 3 yabancı uyruklu şahıs, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal etmek suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartıldı. Şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.