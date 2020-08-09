İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca'da ahır yangını

Muğla’nın Ortaca’da ilçesinde bir evin ahırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca'da ilçesinde bir evin ahırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesinde ahır ve depo olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.