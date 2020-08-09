Ortaca'da ahır yangını

Muğla'nın Ortaca'da ilçesinde bir evin ahırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesinde ahır ve depo olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.