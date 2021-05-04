Ortaca'da 'askıda ekmek' seferberliği

Ortaca Belediyesi her fırından 50'şer tane olmak üzere günlük 550 ekmek alarak 'askıda ekmek' projesi başlattı. Belediyenin başlattığı anlamlı projeye ilçedeki tüm fırınlar da destek oldu.

Pandemi nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü son bulacak. Ortaca Belediyesi de bu süre içerisinde ihtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla ilçe genelinde 'askıda ekmek' projesini başlattı. Ortaca Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların istifade etmesi amacıyla her fırından günlük 50 olmak üzere, toplam 550 ekmek satın alarak vatandaşların hizmetine sundu. Ortaca Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı bu çalışmaya tüm fırıncılar da destek vererek, katkıda bulundu. İsteyen vatandaşlarda kendilerine aldıkları ekmek yanında, bir ekmek de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için satın alarak askıya bırakabiliyor.

"Hedefimiz dar gelirlilere yardımcı olmak"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “İlçemiz Ortaca merkezde 8, Dalyan Mahallemizde de 2 olmak üzere toplam 10 ekmek üreten fırıncı esnaflarımızla bu projeyi başlattık. Buradaki amacımız, dar gelirli vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, bu ülkede yaşamanın hazzını paylaşarak hep birlikte yaşayacağız. Bu projede, bize destek veren tüm işletmecilerimize ve bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.