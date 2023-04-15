Ortaca'da Belediye ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, Dalyan Maraş Caddesi, Dalyan İztuzu yolu, Sarıgerme Mahallesi Karameneviş Caddesi, Karaburun Mahallesi 518. Sokak, Ünaldaka Çocuk Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Sarıl Sokak, Dereköy Mahallesi 3010. Sokakta çalışmalara ağırlık verildi.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yeşil alanlardaki bakım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bir taraftan büyüyen otları temizlerken, diğer taraftan kuruyan çiçeklerin yerine yenilerini dikiyor.