Ortaca'da “Beyninizin sınırlarını keşfedin” semineri

Ortaca'da kişisel gelişim semineri verildi.

Ortaca Belediyesi ve Kent Konseyinin organizasyonuyla kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel yaşam koçu Halil Karanfiloğlu tarafından, Kent Konseyi toplantı salonunda “Düşünce gücü ile hayatınızı değiştirin ve beyninizin sınırlarını keşfedin” konulu kişisel gelişim semineri verildi.

Seminerde olumlu düşünmenin gücü katılımcılara soru cevap şeklinde anlatıldı. Olumsuz düşüncelerin izleyiciler ile birlikte olumlu kodlarla temizlenmesi yapıldı. Seminere katılan dinleyiciler salondan mutlu ayrıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kişisel gelişim uzmanı Halil Karanfiloğlu, Muğla'nın tüm ilçelerinde sivil toplum örgütleri ile birlikte seminerlere devam edeceklerini belirtti.

Ortaca'da katılım ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Karanfiloğlu; “Kuantum fiziği ve düşünce teknikleri ile beynimizin ürettiği ve geçmişten getirmiş olduğumuz bilinçaltımıza yerleşen his ve duygularımızla hayatımızda çekim yasası gereği olumlu ve olumsuz olaylar yaşıyoruz. Bu konularda katılımcılara çeşitli bilgiler veriyorum. 6 Aralık'ta Marmaris kültür evinde yine sivil toplum örgütleri ile beraber seminer düzenleyerek devam edeceğiz. Böylelikle tüm Muğla'da olumlu bir sinerji ile insanların mutlu bir yaşam sürmesi yönünde çalışmalar devam edeceğiz.” dedi.