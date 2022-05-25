Ortaca'da Bilim Fuarı düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi.

Eskiköy Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Bilim Fuarı” açılışı Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaymakam Adayı Şule Demirtaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, halk oyunları gösterisinin ardından, açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesi ile devam etti. Protokol üyeleri, öğretmenler ve ailelere, 73 öğrenci ve 4 danışman öğretmen tarafından oluşturulan 18 proje tanıtıldı. Öğrenciler projeler hakkında bilgi verdi.

Projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Uçar, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yeteneğin birleşimidir. Burada yapılan proje çalışmalarının her birinin ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacağına inanıyorum” dedi.

Programda Planetarium Uzay Küresi ve Teleskop büyük ilgi gördü.