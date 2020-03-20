Ortaca'da ‘can dostlar' emin ellerde

Dalyan Mahallesindeki Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi, 10 aylık dönemde 2 bin 130 sokak hayvanı şikayetleri değerlendirmesi, 203 saldırgan köpek saldırısına müdahale, sokak hayvanlarının her 2 ayda bir taramaları, 248 sokak hayvanına basit cerrahi müdahale, 25 sokak hayvanının ampütasyonu, 431 sokak hayvanının düşen küpelerinin yenilenmesi ve parazit aşılarının yapılması çalışmaları yaptı.

Yapılan kısırlaştırma çalışmaları ile 796 sokak hayvanı kısırlaştırılarak, kuduz aşıları yapıldı. Mikroçip ve küpeleri takılarak Doğa Koruma Milli Parklar'a bildirildi. Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 5 defa denetlendi ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.