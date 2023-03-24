Ortaca'da çevre temizlik ve düzenlemesi devam ediyor

Muğla'nın Dalyan ve İztuzu sahili ünlü Ortaca ilçesinde daha yşil ve yaşanabilir bir kent çalışmaları çerçevesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz-kış sürdürdükleri park, bahçe ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki bakım çalışmaları çerçevesinde büyüyün ve kuruyan otlar temizleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlar dışında görüntü ve çevre kirliliğine neden olan bölgelerde temizlik çalışmasını sürdürüyor.