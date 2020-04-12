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Ortaca'da CHP'li kadınlar maske üretimi için kolları sıvadı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde CHP üyesi kadınlar Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde CHP üyesi kadınlar Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.


İlçede, parti üyesi kadınlar bin maskenin üretimi için evlerindeki makinaların başına geçti. Üretilen maskeler ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.


CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın çok hassas bir süreçten geçtiğini söyledi.


Yetkililerin, evlerinden çıkan vatandaşlara maske takmayı önerdiğini hatırlatan Tezcan; "Bu zor günleri toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep birlikte atlatacağız. Maske üretimine katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak bu zor günlerde de halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizim çok değerli, çünkü biz büyük bir aileyiz." dedi.


Daha önce kendi imkanları ile aldıkları maskelerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran İlçe Başkanı Tezcan, yeni üretilen maskelerin ise dezenfekte işleminin ardından vatandaşlara ulaştırılacağını ve CHP'li kadınların büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

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