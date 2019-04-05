İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ortaca'da Cumhur İttifakı kolları sıvadı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in girişimleri ile ilçeye sıfır kilometre tam donanımlı ambulans kazandırıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in girişimleri ile ilçeye sıfır kilometre tam donanımlı ambulans kazandırıldı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Ortaca Belediye Başkanı seçilen Uzundemir, mazbatasını aldığı gün ilçeye ambulans kazandırıldığının müjdesini verdi.


Uzundemir, beraberinde Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ve MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır ile belediye binasına getirilen ambulansı inceledi. Başkan Uzundemir, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.


Uzundemir, tam donanımlı ambulansın Ortaca Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere tahsis edildiğini belirtti. Uzundemir, ilçe halkının hizmetine sunulan yeni ambulansın hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.