Ortaca'da Cumhur İttifakı seçim bürosu açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışında konuşan Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir, seçildikleri takdirde vatandaşın öncelik gördüğü sorunlarla işe başlayacaklarını söyledi.

5 sene sonra vatandaşlara hesap verebilecek projeler ve yönetim anlayışı ile çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Uzundemir, günü kurtarmaktan çok gelecek nesillerin de uzun süre faydalanabileceği işlere imza atmak istediklerini vurguladı.

Sorunları büyüten değil, çözen anlayış içinde olacaklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Uzundemir; “Ortaca için endişeleriniz ve kaygılarınız olduğunu biliyoruz. Sorunları büyüten değil, üreten belediyecilik yönetimi ile çözüm bulan, dertlere derman olmaya çalışan bir düşünce ile geliyoruz. Biz günü kurtaracak çalışmalarla değil. Hem bizim hem de gelecek nesillerin uzun süre faydalanabileceği projelerle huzurlarınıza çıkıyoruz. Allah nasip ederde 31 Mart'ta seçilirsek. 1 Nisan günü İztuzu plajı sizlerin olacak. Kısa süre içinde öncelikli projelerimi siz değerli hemşerilerimle paylaşacağım. Biz vaatlerimizi Allah nasip eder seçilirsek 5 sene sonra vatandaşlara hesap vermek şartıyla yapacağız.” diye konuştu.

- “Her şeyin en iyisine layıksınız”

En büyük projesinin vatandaşların isteklerini yerine getirebilmek olduğunu belirten Uzundemir; “Bizim en büyük projemiz başta sevgili mahalle muhtarları ve sizlersiniz. Sizlerle istişare ederek büyük bir samimiyetle, alçak gönüllülük ve çalışkanlıkla sizin öncelik gördüğü sorunlarla işe başlayacağız. Ortaca'yı sadece meclis üyeleri ile değil, vatandaşla birlikte yönetmeye talibiz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız.” dedi.

Seçim döneminde çok çalışmaları gerektiğine değinen Uzundemir, sözlerine şöyle sürdürdü; “Hep beraber gece gündüz çalışarak çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız, yorulacağız. Sonunda mutlaka kazanacağız. Bana Ortaca Belediye Başkan Adaylığı şerefi veren Cumhur İttifakı'na teşekkür ediyorum. Sefer bizden zafer Allah'tan.”