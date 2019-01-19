Ortaca'da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Güneş

Buna göre, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde Ortaca adayının Av. Recep Güneş olduğu açıklandı.

AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerde Muğla'da uzlaşma sağlanırken, Datça ve Ortaca'da MHP'nin aday çıkartacağı belirtilmişti.

Ankara'ya çağrılan Güneş ve MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından Av. Güneş, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak duyuruldu.

Av. Recep Güneş'in adaylığının sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni gelmesi dikkat çekti.

Güneş, 2014 yerel seçimlerinde MHP Belediye Başkan adayı olarak gerçekleştirdiği çalışma ile partililerin ve vatandaşların takdirini kazanmıştı.

Cumhur İttifak, Datça'da ise Dr. Feyzullah Gülada'yı aday gösterecek.