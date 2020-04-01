Ortaca'da din görevlileri ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ortaca'da hizmet yürüten din görevlileri Ortaca Kaymakamlığınca oluşturulan, "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığından da “Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olalım." talimatı gelmişti.

Valilik ve kaymakamlığın koordinesinde ilçede harekete geçen din görevlileri, "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor. Bir yandan ezanlardan önce okunan salalarla vatandaşların dini ve manevi duyguları güçlendirilirken bir yandan da Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm minarelerden dua sesleri yükseliyor.

Diğer yandan da kronik hasta ve yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor, ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlar uygulamadan çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.