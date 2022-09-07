Ortaca'da dönüşüm devam ediyor

Muğla'nın dünyaca ünlü Ortaca Dalyan mahallesinde Ortaca Belediyesi tarafından yürütülen Dalyan çevre düzenleme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülen Dalyan 1'inci Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı projesi 15 Kasım 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak başlamıştı.

Yaklaşık 10 aydır devam eden Dalyan 1'inci etap çevre düzenleme çalışmaları, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir son ahşap parçasını seyir iskelesine montajı ile tamamlandı.

Ortaca Başkan Alim Uzundemir, Dalyan mahallesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü arasında yaptıkları protokol ile çevre düzenlemesi çalışması yürüttüklerini söyledi. Başkan Uzundemir, “Dalyan Ortaca'mızın, Muğla'mızın ve Türkiye'nin gözbebeği turistik bir mahallemiz. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mahallemizde kurumlar arası işbirliği ile çevre düzenlemesi ve altyapı çalışması yürüttük. Tüm çabamız bölge insanımızın ve gelen misafirlerimizin yaşanabilir ve huzurlu bir tatil geçirebilecekleri çevreye duyarlı alanlar oluşturmak” dedi.