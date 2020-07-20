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Ortaca'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Ercan Oğuzhan Karahan hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Ercan Oğuzhan Karahan hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt Mahallesinde dedesine ait evde sulama motorunun kablosuna dokunan Ercan Oğuzhan Karahan, elektrik akımına kapıldı. Karahan'ın elektrik akımına kapıldığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Karahan'ın cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığında toprağa verildi.

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