Ortaca'da ‘Entrikalı Dolap Komedyası' sahnelendi

Ortaca Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Entrikalı Dolap Komedyası' oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi salonunda izleyiciler ile buluşan Ortaca Anadolu Lisesi Öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı ‘Entrikalı Dolap Komedyası' simli tiyatro gösterisini Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de izledi. Başkan Uzundemir, Ortaca Anadolu Lisesi Müdürü Murat Arslan'a daveti için, oyunu sahneleyen ve oynayan öğrencilere teşekkür etti.

‘Entrikalı Dolap Komedyası'nda her insanın doğasında bulunan iyilik ve kötülük kavramlarının melek ve şeytan olarak karşımıza çıktığı ve evde bulunan bir elbise dolabının etrafında nasıl dolaplar çevrildiği anlatılıyor.