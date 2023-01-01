Ortaca'da ev yangını

Muğla'nın Ortaca Mahallesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında evde maddi hasar oluştu.

Ortaca Ekşilyurt Mahallesi 1 Sokak No:13 adresindeki evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangın mahalline Büyükşehir Ortaca İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekipleri evin salon odasındaki yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışması yapılan evdeki yangının sebebinin odun sobası olduğu açıklandı.