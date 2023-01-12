Ortaca'da ev yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangında evin mutfak bölümü tamamen yandı.

Ortaca ilçe Çaylı Mahallesi 472 Sokakta gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Evin mutfak bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mutfakta başlayan yangın kontrol altına alınmasının ardından diğer odaların duman tahliyesi yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.