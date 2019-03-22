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Ortaca'da fidanlar toprakla buluştu

Ortaca Belediyesi’nce Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ortaca Belediyesi'nce Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) üyeleri ile Bahçelievler Mahallesinde fidanı dikimi yaptı. Başkan Karaçelik, dikilen fidanların ilk can suyunu TEMA üyeleriyle birlikte verdi.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ortaca'ya gelen bisikletli TEMA gönüllüsü öğrencilerle gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğinde “Çevre” duyarlılığına vurgu yaptı.


Çevrenin şimdiki nesle emanet, gelecek nesil için miras olduğunu söyleyen Başkan Karaçelik; “Ekosistemin bir parçası olduğumuz bilinciyle, Dünya'nın ve ülkemiz doğasının yüzük taşı bir beldede bu güzellikleri yaşamak kadar bu güzelliklerin korunmasının sorumluluğunun da farkında bir perspektifle 10 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum. Yöremizde Belediye Başkanlığı görevine talip olmanın belediyecilik hizmetlerinin rutininden öte bir sorumluluk olduğunun bilincindeyim. Görev sürem boyunca da görev tanımımda yer alıp almamasına bakmaksızın çevre sorunlarına bu vicdani bakış açısıyla müdahil oldum, olmaya da devam edeceğim.” dedi.


Etkinliğe katılanlar, Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'de bisiklet turuna katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

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