Ortaca'da fırtına çatıları uçurdu, aydınlatma direklerini devirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları ve elektrik direklerini devirdi.

Gece yarısından itibaren etkili olan fırtınada ilçede ağaçların ve aydınlatma direklerinin yollara devrilmesine neden oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Atatürk Bulvarı ile Cevat Şakir Caddesinin kesiştiği kavşakta bir işyerinin çatısı yol savruldu. Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, ekipler devrilen aydınlatma direkleri için çalışma başlattı.