Ortaca'da GES projelerinde yatırım fırsatları anlatıldı

MUTSO 4'üncü meslek komitesi tarafından Ortaca, Dalaman, Köyceğiz'de faaliyette bulunan üyelere yönelik, GES Projelerinde Yatırım Fırsatları konulu bir toplantı düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)'nın otomotiv ve akaryakıt sektör temsilcilerini bünyesinde barındıran 4'üncü Meslek Komitesi, MUTSO Ortaca Hizmet Binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de faaliyetlerini sürdüren üyelere yönelik gerçekleştirilen toplantıda Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nde yatırım fırsatları anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 4'üncü Meslek Komitesi üyesi Ömer Öcal şunları kaydetti: “Coğrafyası, iklimi ve aldığı güneş itibariyle yenilenebilir enerji için yüksek potansiyele sahip ilimizde, yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş sağlamak son derece önem arz etmektedir. Bu geçiş, hem artan enerji maliyetlerinin, işletmelerimize büyük bir külfet olmasının önüne geçecek hem de çevre kirliliğini minimize ederek işletmelerimizin karbon ayak izi salınımımızı azaltacaktır. Toplantıda aktarılacak konuların ardından süreçlere ilişkin merak ettiğiniz hususları lütfen iletin. Ayrıca MUTSO olarak kendi sektörleriniz ve işletmeleriniz özelinde her türlü öneri ve talepleri almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalar öncelikli hedefimiz. Sektörde yaşadığınız sorunlar, iyileştirmeye açık alanlar, düzenleme yapılması gereken hususları bize iletin. Bu konularda TOBB, milletvekilleri ve bakanlıklar nezdinde gerekli çalışmaları yürütürüz. Ayrıca işletmelerinizin sürekli gelişimine destek sağlamak adına kurumsal eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Sizlere veya çalışanlarınıza yönelik eğitim taleplerinizi bize aktarın. Gerek odamız hizmet binasında gerek işletmenizde gerekse online olarak gerekli planlamayı sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.”

Açılış konuşmasının ardından Solar Partner adına Hüseyin Emre Acar, EKZ Proje adına Serdar Ekiz, SP Solar adına Ahmet Öztepe, GES projelerinde yatırım fırsatları, ucuz finansman kaynakları, doğru amaç için doğru ürün seçimi ve satış sonrası dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların sorularını cevapladılar.