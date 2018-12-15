Ortaca'da gökkuşağı sürprizi

Ortaca’da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Ortaca'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Güneşin kısa süreli yüzünü göstermesiyle Ortaca semalarında ortaya çıkan rengarenk görüntü izleyenleri etkiledi.
Sabah dışarı çıkan insanlar, gökkuşağı sürprizi ile karşılaştı. Gökkuşağını izleyen vatandaşlar, oluşan renkli görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.
Vatandaşların fotoğraf makinası ve cep telefonu ile görüntüledikleri gökkuşağı yaklaşık 10 dakika sonra kayboldu.