Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ortaca-Dalyan yolunda helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, Ortaca-Dalyan karayolunda Jandarma ve Polis ekipleri iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu. Helikopterden araçların kontrol edildiği uygulamada, hatalı şerit değiştirme başta olmak üzere genel trafik kural ihlali yapan sürücülere de işlem yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içerisinde 72 araç kontrol edildi. Denetimlerde 4 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan, Muğla-Ortaca karayolunda trafik akışı bulunmayan yollarda sakinlik gözlendi. Havadan trafik denetimlerinin ileriki tarihlerde de devam edeceği bildirildi.