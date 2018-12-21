Ortaca'da 'Her Eve Nutuk' kampanyası

Ortaca'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi aday adayı Murat Atacan tarafından başlatılan “Her Eve Nutuk” kampanyasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı “Nutuk” adlı eser dağıtıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ortaca Şubesince düzenlenen dostluk ve dayanışma yemeğinde katılımcılar “Nutuk” sürprizi ile karşılaştı. Belediye Meclis Üyesi aday adayı işadamı Murat Atacan, yanında getirdiği 100 adet Nutuk'u dağıttı.

Kampanya ile her eve Nutuk girmesini amaçladıklarını vurgulayan Murat Atacan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdıklarının özellikle gençlere ışık olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Nutuk'un aydınların, devlet adamlarının, eğitimcilerin ve Türk halkının çıkaracağı büyük derslerle dolu bir kitap olduğunu ifade eden Atacan; “Nutuk Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza adım adım yürüyüş hikayemiz, Nutuk Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş hikayesidir. Bugün Nutuk'ta anlatılanlar yaşanmamış olsa idi. Hiçbirimiz çağdaş ve bağımsız bir toplumun bireyleri olarak var olamazdık. Dileğimiz dağıttığımız Nutuk'ların ülkemizde ve dünyada birçok gence ışık olmasıdır, fikrimizin rehberi olmasıdır. Dağıttığımız kitaplar yarın Edirne'de, Kars'ta, Diyarbakır'da, Muğla'da, İzmir'de, Ankara'da, Hakkari'de tüm Türkiye'de ışık olmalıdır. Nutuk'un elden ele, evden eve dolaşmasını umut ediyoruz.” dedi.