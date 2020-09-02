Ortaca'da interneti olmayana EBA destek noktaları kuruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde öğrencilere uzaktan eğitim erişimini sağlamak için 4 okulda EBA Destek Noktası faaliyete girdi.

Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için Ortaca'da EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 4 okulda EBA Destek Noktası kuruldu. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu'nda yapılan açılışta yaptığı açıklamada, ilk etapta 4 okulda oluşturulan EBA Destek Noktası alanının önümüzdeki süreçte ilçedeki tüm okullara kurulacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak yaptığı açıklamada, ‘Öğrencilerimizin evinde internet yada internetten eğitim almasını sağlayacak bilgisayar yoksa, sosyal mesafeye uygun şekilde planlanan EBA Destek Noktası alanında canlı ders saatlerini takip edebilecekler. Seviyesine göre değişmekle birlikte her öğrencimize günlük 2 saat uzaktan eğitim var. Okullarımızda fiber alt yapı var. EBA'da hem veri aktarımı hem de veri alımı yapılabiliyor. Çocuklarımızın hepsinin uzaktan eğitimine imkan sağlamak önemli" dedi.