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Ortaca'da iş yeri yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Beşköprü Mahallesinde bir iş hanında bulunan iş yerinin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.


Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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