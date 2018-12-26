Ortaca'da işletmelere hijyen sertifikası

Proje kapsamında ilçede bulunan işletmelerde periyodik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda, başarılı 43 işletme hijyen sertifikası ve bayrağı almaya hak kazandı.

İşletmelerin hijyen standartlarını arttırmayı amaçlayan projede en yüksek puanı alan 3 işletmeye sertifika ve bayrakları Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, tarafından takdim edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının daha güvenli ve sağlıklı gıda tüketebilmesini sağlamak amacıyla, tüm dünyada kabul görmüş bir sistem olan ISO 22000 kriterlerine uygun hijyen projesini hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında yapılan eğitim ve denetimlerin ardından hijyende çok hızlı artış olmasının sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Karaçelik; “Bundan 50 yıl önce dünya nüfusu 1 buçuk milyarken, bugün 8 milyara dayandığını görüyoruz. Buda insanoğlunun beslenme isteğinin ne kadar arttığını göstermesi açısından çok ciddi örnektir. Bu artış hem beslenmenin önemini hem de artık gıdaların saklanarak muhafaza edilmesi mecburiyetini önümüze getiriyor. Çünkü bu gıdaları saklamadığınız sürece insanlara yeterli yiyecek ulaştırmanız mümkün değil. Özellikle saklanabilir gıdalardaki hijyen, sağlık sorunu ciddi aşamaya geldi. Bu görüldüğü içinde belli standartlar getirildi. ISO 22000 standartlarına uygun hale getirilmiş besinlerle insanların beslenmesinin sağlanması amaçlandı. Dünya'da bu konuyu gerçekten önemseyen ülkeler, belediyeler ciddi şekilde üzerinde durdu. Bu kapsamda Ortaca Belediyesi de İşletme Hijyen Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yapılan eğitim ve denetimlerin ardından sevinerek gördük ki hijyende çok hızlı artış oldu. Yüksek puan alan işletmelerimizin sertifikalarını teslim ettik. İlerleyen zamanlarda ilçedeki gıdayla ilgili tüm esnafın yüksek puanlar alacağını umuyorum. Bu konunun hem ilçe halkımızın hem de tatile gelen misafirlerimizin güvenliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

“Kalitede artış oldu”

Gıda Mühendisi Murat Erbil ise proje başladıktan sonra kalitede ve sürdürülebilir gıda güvenliğinde artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Proje kapsamında işletmelerde üç ayrı denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Erbil, değerlendirmelerin 100 puan üzerinde yapıldığını ve 80 puana ulaşan işletmelerin sertifika almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Hijyen projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür ettiğini vurgulayan Erbil; “İnsanları teşvik etmeyi, motivasyonunu, kalitelerini arttırmayı ve ekonomik kayıplarını en aza indirgemeyi amaçladık. Zabıta Müdürümüz Fahrettin Külahlı ve ekip arkadaşlarımız ile beraber projemizi geliştirdik. Proje başladıktan sonra kalitede, sürdürülebilir gıda güvenliğinde artış olduğunu gözlemledik. Umarım projemiz ilerleyerek daha üst seviyelere ulaşır.” dedi.