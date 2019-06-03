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Ortaca'da Jandarma'dan bayram trafiğine “havadan” denetim

Ortaca’da jandarma ekiplerince, drone desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Ortaca'da jandarma ekiplerince, drone desteğiyle trafik denetimi yapıldı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda uygulama noktası oluşturdu. Turistlerin yoğun olduğu ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Dalyan yolunu drone yardımıyla izledi.


Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.


Denetimlerin drone ve helikopterle bayram tatilinin ardından yaz sezonu boyunca sürdürüleceği öğrenildi.

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