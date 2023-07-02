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Ortaca'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Ortaca ilçesinde bu yıl 97’incisi kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı turistik Dalyan mahallesinde kutlandıKabotaj Bayramı öncesi düzenlenen törende deniz şehitlerinin anısına suya çelenk bırakıldı.

Ortaca ilçesinde bu yıl 97'incisi kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı turistik Dalyan mahallesinde kutlandı


Kabotaj Bayramı öncesi düzenlenen törende deniz şehitlerinin anısına suya çelenk bırakıldı. Kutlamalarda, yüzme yarışları, su altında hazine sandığı bulma yarışması, yağlı direk yarışması düzenlendi. Yarışmayı kazananlara ödülleri verildi.


Gündüz etkinliklerinin ardından, akşam programı OFAD ekibinin halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezinin Halk oyunları gösterisi ile devam etti ve kapanış olarak Dalyan Türk Sanat Müziği Korosu ile gece etkinliklerimiz son buldu.


Programa Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Ak Parti İl Başkanı Gültekin Akça, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Sedat Özdemir, Dalko Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Arif Yalılı, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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