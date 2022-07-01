Ortaca'da Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Muğla'nın Ortaca ilçesinde tören düzenlendi. Yapılan yağlı direk yarışması büyük heyecana sahne oldu.

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Ortaca'nın dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Sedat Özdemir, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz Dalyan kanallarına çelenk bıraktı.

Etkinlikte yüzme, su altından sandık bulma ve yağlı direk yarışları yapıldı. Özellikle yağlı direk yarışları büyük heyecana sahne olurken, 4 kez bayrağı almaya çok yaklaşan Bayram Kara isimli yarışmacı yarışmanın kazananı oldu. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.