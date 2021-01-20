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Ortaca'da kaçak içki operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Ortaca İlçe Jandarma ekiplerinin Fevziye Mahallesinde düzenlediği kaçak içiki operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre KOM Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Fevziye Mahallesinde kaçak içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Fevziye Mahallesinde ikamet eden İ.E., A.D. ve A.B. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 25 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı şarap, 2 litre el yapımı viski, 3 litre yurtdışı menşeili bandrolsüz viski, 3 litre yurtdışı menşeili bandrolsüz votka, alkol ölçme aleti ve alkollü içki üretiminde kullanılan enjektör ele geçirildi.


Olay ilgili olarak İ.E., A.D. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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