Ortaca'da kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre KOM Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Fevziye Mahallesinde kaçak içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Fevziye Mahallesinde ikamet eden İ.E., A.D. ve A.B. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 25 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı şarap, 2 litre el yapımı viski, 3 litre yurtdışı menşeili bandrolsüz viski, 3 litre yurtdışı menşeili bandrolsüz votka, alkol ölçme aleti ve alkollü içki üretiminde kullanılan enjektör ele geçirildi.

Olay ilgili olarak İ.E., A.D. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.