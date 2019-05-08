Ortaca'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği

Ortaca'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında polis ve jandarma ekipleri denetim yapıp, öğrencilerle bir araya geldi.

Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan stant ile vatandaşlar bilgilendirildi. Uygulamada, İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle ilgili "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yayaların geçiş önceliğine dikkat çekildi. Polis ve Jandarma ekipleri, yaya geçidi olan yerlerde kontrol yaptı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere kitap ayracı hediye etti. Etkinlik kapsamında Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, “bu yolda birlikteyiz”, “öncelik yayanın, öncelik hayatın” yazılı tişörtler giydi. Öğrenciler ve protokol üyeleri yaya geçitlerinde sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Etkinlik sonunda Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.