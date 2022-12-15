Ortaca'da kayıp kadının cesedi bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 11 Aralık'ta kızı ve oğlu tarafından kayıp başvurusu yapılan 82 yaşındaki Saadet Esin, arama çalışmaları sonrası Dalyan kanalındaki sazlıklarda cansız bedenine ulaşıldı.

Ortaca Eskiköy Mahallesinde oturan 82 yaşındaki Saadet Esin, 11 Aralık tarihinde oğlu tarafından Dalyan Jandarma Karakoluna giderek annesini kız kardeşinin evine gitmesi için Dalyan Mahallesi Dörtyol kavşağında aracı ile bıraktığını, bir gün sonra Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığına giderek annesinin kardeşi Hülya Esin'in evine gitmediği ve kendisinden haber alınamadığını belirtti.

Kayıp kadının bulunması için Jandarma ekipleri bölgede sürdürdükleri arama çalışmalarında bugün Dalyan Kanalı sazlıklarda yaşlı kadının cesedine ulaştı. 82 yaşındaki Saadet Yesin'i arama çalışmalarında öğle saatlerinde Köyceğiz gölü Dalyan kanalında sazlıkların arasında cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.