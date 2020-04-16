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Ortaca'da kırmızı ışık ihlali denetimi

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik kazaları sayısındaki artışla mücadele kapsamında ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ gerçekleştirdi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik kazaları sayısındaki artışla mücadele kapsamında 'Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi' gerçekleştirdi.


Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla 'Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi' uygulaması yapıldı.


Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından kazaların yoğun olduğu güzergahlar belirlenerek yapılan uygulamalarda sürücüler üzerinde Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun geliştirilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden yararlanıldı.


Yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı. Asayiş yönünden sürücüler ve yolcuların korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının olup olmadığı kontrol edildi.


Ekiplerce, Maske ve eldiven takmaları, il dışından gelen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmeleri, kalabalık ortamlara girmemeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

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