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Ortaca'da koronavirüs denetimleri arttırıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir ve denetimler arttırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir ve denetimler arttırıldı.


Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima'nın da katılımıyla park, bahçe, kafe ve restoranlarda denetim yaptı. İşletmeci ve vatandaşları HES kodu uygulaması ve tedbirler hakkında uyardı. Ekipler maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

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