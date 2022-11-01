Ortaca'da Köyceğiz-Dalyan projesi ele alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü “Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi”nde yürütülen Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Biyolojik Çeşitliliğin Araştırılması Projesi'nde, proje verilerinin değerlendirildiği sonuç toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programda bölgenin kendisine özgü ekosisteminin, habitatlarının, flora ve faunasının korunmasının önemi vurgulanarak, bölge halkının yaşadığı sorunlar ekolojik temelli, bilimsel ve çözüm odaklı yaklaşımla ele alındı.

Toplantının sonrasında saha ziyaretlerinde bulunan heyet Ortaca Belediyesi yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler alarak, belediyeyi ziyarette bulundu.

Toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yrd. V. Dr. Beyhan Oktar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı V. Leyla Akdağ, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, proje ekibi akademisyenler, yerel kurum ve kuruluşların bir arada olduğu yaklaşık 60 kişilik bir gurup katıldı.