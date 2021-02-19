“Ortaca'da masal evimiz” projesi hayata geçiyor

Ortaca'da, “Eskinin öğretilerinden dokuduğumuz kumaşı bugünün terzilerinin eline vererek geleceğe bir elbise tasarlıyoruz” sloganıyla başlatılan “Ortaca'da masal evimiz” projesinin tanıtımı ve fikir alışverişi için Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak ve proje yürütücüsü Sevdiye Karabulut Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e ziyaret etti.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılıp masallarının eğitim sistemi içine entegre edilmesiyle çocukların küçük yaşlarda edinmesi gereken öz değerlerin öğretimini amaçlayan, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve ortak bir çatıda toplumla buluşturulabilmesi adına; “Eskinin öğretilerinden dokuduğumuz kumaşı bugünün terzilerinin eline vererek geleceğe bir elbise tasarlıyoruz” sloganıyla yola çıkılan projenin tanıtımı ve fikir alışverişi için Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak ve proje yürütücüsü Sevdiye Karabulut Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e ziyarette bulundu.

Masalların eğitimde önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “İlçemizde kapalı durumda bulunan köy okullarının tekrar aktif hale getirilerek milli değerlerimizi barındıran atölyelerle dizayn edilip, çocuklarımızın kültürel kodlarını taşıyarak büyümelerini sağlayacak, bunun yanı sıra onlara farklı evrenlerin kapısını da aralayarak hayal güçlerini geliştirecek olan Ortaca'da Masal Evimiz projesi için Ortaca Milli Eğitim Müdürü Seyit Bey ile görüşmelerimizi yaptık. Projeyle bizlerin çocukluk dönemlerinde, hatta anne babalarımızın çocukluk yıllarında anlatılan ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel masalların, oyunların, el sanatlarının bizim öğretmenlerimiz tarafından derlenerek, bizim çocuklarımızca bilinirliğini arttırmak planlanmaktadır. Geçmişimizin güzelliğini ve kültürel çokluğunu tekrar çocuklarımıza anlatacak aynı zamanda İlçemizin tanıtımında büyük rol oynayacak Evimiz proje için elimizden geleni yapacağımızı ve projede yer almaktan duyduğumuz mutluluğu paylaştık” dedi.