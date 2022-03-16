Ortaca'da meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı proje

Muğla'nın Ortaca ilçesinde “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyoruz”' projesi kapsamında lise öğrencileri engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek evlerindeki eksikleri giderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret ediyor. Öğrenciler engelli bireylerin yaşadığı evlerin temizlik, bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Türkan Yanık için okulun yiyecek içecek hizmetleri alan öğrencileri ve öğretmenleri yemek yaptı. Okulun, ağaç işleri öğrencileri ve öğretmeni mutfak dolabı menteşesi değiştirdi. Güzellik ve saç bakım alanı öğrencileri ve öğretmeni saç kesimi yaptı. Elektrik alanı öğrencileri ve öğretmeni ampul değiştirip, bozuk elektrik prizini tamir etti. Okulun rehber öğretmeni engelli yaşamı kolaylaştırıcı önlemler konusunda yardımcı oldu.