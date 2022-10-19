Ortaca'da Muhtarlar Günü etkinliği

Düzenlenen tören sonrası Ortaca Belediyesi tarafından muhtarlara yemek verildi.

Törende Atatürk abidesine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Törende Kemaliye Muhtarı Zeynel Altın Muhtarlar Gününün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından son buldu.

Belediye tarafından kahvaltı düzenlendi

Ortaca Belediyesi tarafından Kültür Park'ta 19 Ekim Muhtarlar günü nedeni ile kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı.