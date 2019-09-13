İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde görev yapan öğretmenlere, trafik eğitimi verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde görev yapan öğretmenlere, trafik eğitimi verildi.


Ortaca Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim Ortaca Anadolu Lisesi'nde yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri Halit Çaydaş ve Emel Sarıhan tarafından verilen eğitimde video, slayt ve panolar eşliğinde öğretmenler bilgilendirildi.


Eğitimde genel trafik kuralları, trafiğin tanımı, ülkede ve bölgedeki trafik kazalarıyla ilgili istatistik bilgiler, hız kurallarına uymanın, emniyet kemeri takmanın, kask kullanmanın önemi, sürücü belgesi olmadan ve alkollü araç kullanmanın sakıncaları ve cezalar konusunda öğretmenlere bilgiler verildi.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğretmenlere trafik eğitimi seminerine 200'e yakın öğretmen katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.