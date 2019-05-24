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Ortaca'da “Okul Dışarıda Günü” etkinliği

Ortaca’da “Okul Dışarıda Günü” etkinliği düzenlendiAtatürk İlkokulu okul öncesi öğretmeni Mine Serhat ve öğrencileri “Haydi Hep Birlikte Açık Havada Öğrenelim” adlı uluslararası eTwinning projesi kapsamında Kültür Park’ta “Okul Dışarıda Günü” etkinliği gerçekleştirdi.

Ortaca'da “Okul Dışarıda Günü” etkinliği düzenlendi


Atatürk İlkokulu okul öncesi öğretmeni Mine Serhat ve öğrencileri “Haydi Hep Birlikte Açık Havada Öğrenelim” adlı uluslararası eTwinning projesi kapsamında Kültür Park'ta “Okul Dışarıda Günü” etkinliği gerçekleştirdi.


Öğrenciler, açık havada yağ satarım bal satarım, yumurta taşıma, çuval yarışması, halat çekme, resimlere bakarak hikaye anlatma, ebru çalışması gibi çeşitli etkinlikler yaptı.


Dünyanın dört bir yanından milyonlarca çocuğun katıldığı “Okul Dışarıda Günü” kapsamında Atatürk İlkokulu Çalışkan Arılar Sınıfı açık havada eğlenceli bir gün geçirerek, hem oyunlar oynadı hem de eğitici ve öğretici faaliyetlere katıldı.


Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini, dışarıda en az bir ders saati vakit geçirmelerini, doğayı ve çevrelerini keşfetmelerini, takım çalışmasını öğrenmelerini, daha iyi sosyal beceriler kazanmalarını ve gelişmiş problem çözme becerileri edinebilmelerini sağlamak amacıyla tüm dünyayla aynı anda gerçekleştirilen eğlenceli etkinliği ailelerde memnuniyetle karşıladı.

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